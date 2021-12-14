Vali Doğan, Büyükelçi Öztürk'ü Makamında Kabul Etti. - Haberler
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Vali Doğan, Büyükelçi Öztürk'ü Makamında Kabul Etti.

Vali Doğan, Büyükelçi Öztürk'ü Makamında Kabul Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğine atanan Büyükelçi Devrim Öztürk'ü makamında kabul etti.

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğine atanan Büyükelçi Devrim Öztürk'ü makamında kabul etti.

14 Aralık 2021 Salı günü saat 11. 00'de Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, misafiriyle bir süre sohbet eden ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doğan, Büyükelçi Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.

Büyükelçi Öztürk ise iyi dileklerinden ve nazik kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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