Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, jandarma karakolu ve korucu noktalarını ziyaret etti

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Üçevler Jandarma Karakolu, Üçevler ve Cevizlidere korucu noktalarını ziyaret etti.

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, beraberinde Ak Parti Muş Milletvekili M. Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Alb. Bülent Baykal ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile birlikte Üçevler Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Burada askerlerle sohbet eden Vali Gündüzöz, daha sonra sırasıyla beraberindekiler ile birlikte Üçevler Köyü Şehit GK Medeni Subaşı Korucu noktasını ile Cevizlidere Köyü Şehit GK M. Selim Yalçın Korucu Noktasını ziyaret etti. Korucu noktalarında bulunan şeref defterini imzalayan Vali Gündüzöz, görevi başındaki personele kolaylıklar diledi. - MUŞ

Kaynak: İHA