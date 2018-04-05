Vali Demirtaş, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde Yeni Sistemi İnceledi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan kanun çerçevesinde "Pasaport ve Sürücü Belge" işlemlerinin uygulanmaya başlaması dolayısıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde incelemede bulundu.

Vali Yardımcısı Mehmet Seyman ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Cemal Okumuş'un da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Vali Demirtaş, Nisan ayı itibariyle pasaport ve sürücü belgelerinin nüfus ve vatandaşlık il ilçe müdürlüklerinden verilmeye başlandığını söyledi.

Yeni sistemle emniyetin iş yükünün de azalacağını, emniyetin asli görevini daha rahat yapacağının altını çizen Vali Demirtaş, "Nüfus cüzdanı gibi hayati öneme sahip olan kimlik belgelerini alt donanımı, bilgi ve birikimiyle çok rahatlık ile yerine getirerek, vatandaşlarımıza hizmet eden nüfus müdürlülüklerinin pasaport ve sürücü belgelerini de sağlayacak imkana sahiptir" dedi.

Vali Demirtaş, yeni uygulamanın vatandaşlara kolaylıklar getireceğinin vurgulayarak,"Vatandaşlarımız artık İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinden "Randevu Sistemi"ni kullanarak Türkiye'nin her ili ve ilçesi için randevu alarak, sıra beklemeden işlemlerini rahatlıkla yapacaklardır. Yeni uygulamanın vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ADANA