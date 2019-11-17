Vali Demirtaş'ın Yumurtalık ziyareti

17.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:54

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Amacımız vatandaşlarımızın refah ve huzur içinde yaşaması" dedi.



Vali Demirtaş, Yumurtalık ilçesini ziyaret etti. Vali Demirtaş'ın Yumurtalık'taki temasları Kaymakamlık ziyareti ile başladı.



Vali Demirtaş, Yumurtalık Kaymakamlığı'nda Kaymakam Hasan Hüseyin Vural ve Kaymakamlık personeli tarafından karşılandı.



Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik'in de hazır bulunduğu ziyaret sırasında; Kaymakam Vural'a yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Vali Demirtaş, Kaymakam Vural'dan ilçenin genel durumu ve ilçede gerçekleştirilen hizmetler hakkında detaylı bilgiler aldı.



Vali Mahmut Demirtaş, daha sonra Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik'i makamında ziyaret etti. Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural'ın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında Vali Demirtaş, Başkan Türkeş Filik'e görevlerinde başarılar diledi.



İlçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında Başkan Türkeş Filik tarafından bilgilendirilen Vali Demirtaş; ilçenin denizi ve sahiliyle özellikle turizm açısından cazip yatırım olanaklarına sahip olduğunu söyledi.



Vali Demirtaş, gerçekleştirilen sohbetin ardından Başkan Türkeş Filik'e ve tüm belediye personeline çalışmalarında başarılar diledi.



Vali Mahmut Demirtaş, daha sonra muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Demirtaş, muhtarların ve vatandaşların kendisine ilettiği talep ve beklentileri dinledi. Vatandaşlara kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında kendilerinin en büyük destekçisi olan muhtarlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Vali Demirtaş, "Bizler de vatandaşlarımızın hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören muhtarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde dile getirilen hususların çözümüne ilişkin çalışmalara da derhal başlayacağız. Amacımız vatandaşlarımızın refah ve huzur içinde yaşaması" şeklinde konuştu.



Muhtar ve vatandaşlar ise kendilerini dinleyen Vali Demirtaş'a teşekkür ettiler.



Yumurtalık esnafını da ziyaret ederek onlarla sohbet eden Vali Demirtaş, esnafın kendisine gösterdiği yoğun ilgi için teşekkür etti.



Yumurtalık ilçesindeki incelemelerini sürdüren Vali Demirtaş, Yumurtalık Halk Eğitim Merkezini de ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.



Ziyareti sırasında bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, insanların kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayan eğitimlerin önemini vurguladı. Öğrenmenin hayat boyu devam ettirilen bir faaliyet olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, toplum yararı gözeten bu tür eğitici ve öğretici faaliyetleri hayli önemsediklerini ve bu faaliyetlerin daima destekçisi olduklarını belirtti.



Vali Demirtaş'ın Yumurtalık Halk Eğitim Merkezi ziyareti verilen kurslarla ilgili yetkililerden bilgiler alması ve kursiyerlerle sohbet etmesinin ardından son buldu. - ADANA

Kaynak: İHA