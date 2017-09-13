Vali Demir, Karahallı İlçesinde İncelemelerde Bulundu
Uşak Valisi Salim Demir, Karahallı i·lçesine giderek incelemelerde bulundu.
Uşak Valisi Salim Demir, Karahallı i·lçesine giderek incelemelerde bulundu.
İlk olarak Karahallı Kaymakamlığına giden Vali Demir, Kaymakam Önder Çengel'den ilçe hakkında bilgi aldı.
Daha sonra belediyeyi ziyaret eden Vali Demir, ilçe merkezinde yer alan tarihi konakta incelemelerde bulundu.
Karahallı OSB'yi ziyaret eden Vali Demir, yetkililerinden firmalar ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Esnaf ziyaretlerinde de bulunan Vali Demir, tarihi Clandras Su Kemeri ve aynı bölgede inşaatı devam eden turizm tesisini gezdi.
Bölgedeki yol çalışmalarını inceleyen Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Halk arasında dere yolu olarak bilinen Uşak-Susuzören-Yoncalı-Karahallı yolunun devlet yolu olması ile genişletme çalışmaları bir an önce başlatılıp, yolun kalitesi arttırılacaktır. Böylece hem Karahallı ilçesine ulaşım daha kısa ve daha güvenli hale gelecek hem de önemli bir turizm potansiyeli olan tarihi Clandras Su Kemeri bölgesine turistik geziler rahat şekilde gerçekleşecektir. Bu konudaki çalışmaların hızlanması için elimizden gelen gayreti göstererek Karahallı ilçemizdeki vatandaşlarımıza ulaşımda önemli bir kolaylık sağlayacağız." dedi.
Vali Demir son olarak Yoncalı köyünde yer alan, 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te düzenlenen saldırıda şehit olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın koruması Mehmet Çetin'in mezarını ziyaret ederek dua etti.
Ziyaretler sırasında Demir'e, Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yalçın Baysal, Karayolları 2. Bölge Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Ecemiş, Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Karayolları 25. Şube Şefi Tuncay Günay eşlik etti.