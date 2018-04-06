Vali Davut Gül'ün Zara'da Okul Ziyareti

Sivas Valisi Davut Gül, Zara ilçesinde Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Vali Gül'ü, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, okul müdürü Ahmet Polat, eğitimciler ve öğrenciler karşıladı.

Okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Gül, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında uluslararası öğrenci ve eğitim sistemini en iyi seviyelere çıkarma amacıyla uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'na (PİSA) alınan Türkiye'deki 8 okuldan biri olan Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi idarecilerinden bilgi aldı.

Eğitimciler, PİSA değerlendirme programı ile ilgili yaptıkları çalışmaları Vali Gül'e sundu.

Sunum sonrası bir konuşma yapan Gül, "İlimizin eğitim seviyesinin her geçen yıl arttığını görmekten mutluluk duyuyorum. İl merkezi yerine ilçelerimizdeki okulların PİSA değerlendirme programına dahil edilmiş olması çok önemli bir durumdur. Eğitimcilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.