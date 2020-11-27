Vali Dağlı pazar denetiminde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Vali Dağlı pazar denetiminde

27.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:10

Vali Dağlı pazar denetiminde Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'korona virüs denetimleri' genelgesi kapsamında pazar yerini denetledi.

Vali Dağlı pazar denetiminde

SAMSUN - Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'korona virüs denetimleri' genelgesi kapsamında pazar yerini denetledi.

Vali Dağlı Atakum ilçesinde bulunan Türk-iş Pazarı'nda hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Yetkililerden yapılan uygulamalar hakkında bilgi alan Vali Dağlı, pazarcı esnafına da uyarılarda bulundu. Tezgah aralıkları, esnafın eldiven ve maske takması, müşteri ile pazarcı arasındaki mesafenin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğin aktaran Dağlı, pazar yeri girişlerinde dezenfekte sıvılarının mutlaka bulunması gerektiğini hatırlattı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tüm toplu etkinlikler 3 ay süreyle yasaklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tüm toplu etkinlikler 3 ay süreyle yasaklandı
İran, nükleer fizikçi suikastında suçlu ülkeyi buldu! Tehdit dolu intikam yemini
İran, nükleer fizikçi suikastında suçlu ülkeyi buldu! Tehdit dolu intikam yemini

Denetim hakkında bilgi veren Vali Dağlı, "Pazarlar da durum çok fena değil ama eksiklerimizi giderelim. Pazarlarda korona riski özellikle bu dönemde çok arttı. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sigara konusuna da çok dikkat ediyoruz" dedi.

Denetime Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Aydın ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç katıldı.

Vali Dağlı pazar denetiminde
Vali Dağlı pazar denetiminde
Vali Dağlı pazar denetiminde
Vali Dağlı pazar denetiminde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta kısıtlama denetimi
Beşiktaş'ta kısıtlama denetimi
- Kuşadası'nda gıda işletmelerine hijyen denetimi
- Kuşadası'nda gıda işletmelerine hijyen denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Abdülhamit Gül İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz İrem Derici Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Adana Malatya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Dağlı pazar denetiminde - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 20:13:13. #1.15#
title