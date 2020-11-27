Vali Dağlı pazar denetiminde

Vali Dağlı pazar denetiminde Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'korona virüs denetimleri' genelgesi kapsamında pazar yerini denetledi.

Vali Dağlı pazar denetiminde

SAMSUN - Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'korona virüs denetimleri' genelgesi kapsamında pazar yerini denetledi.

Vali Dağlı Atakum ilçesinde bulunan Türk-iş Pazarı'nda hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Yetkililerden yapılan uygulamalar hakkında bilgi alan Vali Dağlı, pazarcı esnafına da uyarılarda bulundu. Tezgah aralıkları, esnafın eldiven ve maske takması, müşteri ile pazarcı arasındaki mesafenin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğin aktaran Dağlı, pazar yeri girişlerinde dezenfekte sıvılarının mutlaka bulunması gerektiğini hatırlattı.

Denetim hakkında bilgi veren Vali Dağlı, "Pazarlar da durum çok fena değil ama eksiklerimizi giderelim. Pazarlarda korona riski özellikle bu dönemde çok arttı. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sigara konusuna da çok dikkat ediyoruz" dedi.

Denetime Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Aydın ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL