Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal'dan Hafta Sonu Ziyaretleri

Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ile hafta sonu ziyaretleri gerçekleştirdi.

Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ile hafta sonu ziyaretleri gerçekleştirdi.

Programı kapsamında Bayburtlu gurbetçi Muhammet Karaoğlu tarafından doğduğu köye yaptırılan lojistik merkezi ile doğal taş fabrikasını ziyaret eden Vali Epcim ve Milletvekili Battal incelemelerde bulundu.

Vali Epcim ile Milletvekili Battal, ziyaretlerine Merkez'e bağlı Akşar Köyü'nde iş insanı Muhammet Karaoğlu'nun tarafından piyasaya sürülen yerli enerji içeceği ByBurt 69 Energy Drink'in lojistik merkezi ile başladı. Markanın bölge operasyonlarının yürütüleceği merkez hakkında bilgi alan Vali Epcim ile Milletvekili Battal, Karaoğlu'nu çalışmaları dolayısıyla tebrik ederek başarılar diledi.

Bir süre Karaoğlu ile görüşen Vali Epcim ile Milletvekili Battal daha sonra Bayburt Doğal Taş Fabrikası'na geçti. Vali Epcim ile Milletvekili Battal, yurt içi pazarın yanı sıra altı ülkeye ihracat yapılan fabrikayı dolaştı. Ürünler hakkında Genel Müdür Murat Türkoğlu'ndan bilgi alan Vali Epcim ile Milletvekili Battal çalışanlarla sohbet etti.

Ziyaret yapılan değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.

Ziyaretlerle Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat ile Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu da yer aldı.

Kaynak: Habermetre