Vali Cüneyt Epcim, Hemşeri Dernekleriyle Bir Araya Geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Cüneyt Epcim, Hemşeri Dernekleriyle Bir Araya Geldi

Vali Cüneyt Epcim, Hemşeri Dernekleriyle Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıda dernek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıda dernek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kahvaltı sonrası kısa bir konuşma yapan Vali Epcim, Dernek Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetim kurulu üyelerine organizasyon dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Durmuş ise kahvaltının Bayburtlular arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesine yönelik düzenlendiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Kahvaltıya Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, siyasi parti yöneticileri ve kamu kurumlarının amirleri katıldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Seren Serengil Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Mesut Özil Hakan Reçber Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Cüneyt Epcim, Hemşeri Dernekleriyle Bir Araya Geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 20:20:01. #1.16#

title