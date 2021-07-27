Vali Cüneyt Epcim, Hemşeri Dernekleriyle Bir Araya Geldi

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıda dernek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıda dernek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kahvaltı sonrası kısa bir konuşma yapan Vali Epcim, Dernek Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetim kurulu üyelerine organizasyon dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Durmuş ise kahvaltının Bayburtlular arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesine yönelik düzenlendiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Kahvaltıya Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, siyasi parti yöneticileri ve kamu kurumlarının amirleri katıldı.

Kaynak: Habermetre