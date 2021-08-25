Vali Çuhadar: Perre Antik Kent dünya kültür mirasına aday olabilecek mirası barındırıyor
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Vali Çuhadar: Perre Antik Kent dünya kültür mirasına aday olabilecek mirası barındırıyor

Vali Çuhadar: Perre Antik Kent dünya kültür mirasına aday olabilecek mirası barındırıyor
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN Valisi Mahmut Çuhadar, Perre Antik Kenti'nde, tarihi ve arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla başlatılan ikinci etap kazı çalışmalarını inceleyerek, "Perre Antik Kenti, dünya kültür mirasına aday olabilecek kadar kültürel mirası barındırıyor" dedi.

ADIYAMAN Valisi Mahmut Çuhadar, Perre Antik Kenti'nde, tarihi ve arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla başlatılan ikinci etap kazı çalışmalarını inceleyerek, "Perre Antik Kenti, dünya kültür mirasına aday olabilecek kadar kültürel mirası barındırıyor" dedi.

Örenli Mahallesi'ndeki, Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden Perre Antik Kenti'nde ikinci etap kazı çalışmalarında bugün ilk kazmayı, Vali Mahmut Çuhadar vurdu. Kazının başladığı alanda inceleme yapan Vali Çuhadar'a, Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan da eşlik etti.

Teknik çalışmaların da devam ettiğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Perre Antik Kenti'nde geçen yıl, 11 yıldan sonra kazılara başlatmıştık. Gecen yıl belli bir alan ortaya çıktı. 220 metre uzunluğunda bir merdiven ortaya çıkardık. Bu sene o kazıların devamını yapıyoruz. Burası gördüğünüz gibi endüstriyel şarap üretiminin yapıldığı bir yer. Burada devam edecek kazı, önemli ölçüde, bir de o merdivenin nereye uzandığını merak ediyoruz. O alan muhtemelen dini bir alana çıkacak ve heyecan uyandıracak. Bir de bu sene 24 Mayıs'ta Roma çeşmesinin çevresinde 2 dönümlük alanda kazılarımız devam ediyor. Yine bugün Karakuş Tümülüsü'nde kazıya elverişli olup olamayacağı teknik çalışmalar yapılıyor, orada da kazı başlatmayı düşünüyoruz. Adıyaman turizmine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.'ÖNEMLİ BULGULARA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'Perre Antik Kenti'nin, dünya kültür mirasına aday olabilecek değerde olduğunu belirten Vali Çuhadar, şunları söyledi:

"15 kişilik bir ekip sahada, yaklaşık 500 bin TL bu sene harcanacak. Kazı, 4 ay sürecek ve aralık sonunda bitecek. Önemli bulgulara ulaşmayı hedefliyoruz. Kommagene uygarlığı, barışçıl ve Roma döneminin en önemli uygarlıklarından biri. Nemrut'u anlatmaya gerek yok, dünya kültür mirasında. Perre Antik Kenti, yine dünya kültür mirasına aday olabilecek kadar kültürel mirası barındırıyor. Buradan yerli ve yabancı turistlere, Adıyaman'a gelip, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmelerini tavsiye ediyorum."


Vali Çuhadar: Perre Antik Kent dünya kültür mirasına aday olabilecek mirası barındırıyor
Vali Çuhadar: Perre Antik Kent dünya kültür mirasına aday olabilecek mirası barındırıyor
Vali Çuhadar: Perre Antik Kent dünya kültür mirasına aday olabilecek mirası barındırıyor
Vali Çuhadar: Perre Antik Kent dünya kültür mirasına aday olabilecek mirası barındırıyor
Vali Çuhadar: Perre Antik Kent dünya kültür mirasına aday olabilecek mirası barındırıyor
Vali Çuhadar: Perre Antik Kent dünya kültür mirasına aday olabilecek mirası barındırıyor
Vali Çuhadar: Perre Antik Kent dünya kültür mirasına aday olabilecek mirası barındırıyor
Vali Çuhadar: Perre Antik Kent dünya kültür mirasına aday olabilecek mirası barındırıyor
Vali Çuhadar: Perre Antik Kent dünya kültür mirasına aday olabilecek mirası barındırıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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