Vali Çuhadar, hasta ve engellileri evlerinde ziyaret etti

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, hasta ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

2 Haftada bir düzenlediği halk günü toplantılarıyla, vatandaşları tek tek dinleyen ve onların dertlerini çözmek için yoğun çaba gösteren Vali Mahmut Çuhadar, hasta, yetim ve engelli vatandaşları da evlerinde ziyaret ederek onların sorunlarını dinliyor. Vali Mahmut Çuhadar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'le birlikte hafta sonu Adıyaman merkeze bağlı Mehmet Akif Mahallesinde ikamet eden Ataksi Telenjiektazi Hastası iki kardeşi evinde ziyaret etti. Hasta olan iki kardeşle sohbet ederek çeşitli hediyeler veren Vali Mahmut Çuhadar, ailenin de hal ve hatırını sorarak varsa isteklerini dinledi. Buradaki ziyaretin ardında daha önce valilik makamında ağırladığı Serebral Palsi Hastası Reyyan Buğday'ı evinde ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, Reyyan ve ailesiyle sıcak bir sohbet gerçekleştirerek, Reyyan'la fotoğraf çektirip çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra Sıratut Mahallesinde ikamet eden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinde geçimini sağlayan yaşlı ve muhtaç bir nineyi ziyaret ederek devletin şefkatini ve sıcaklığını hissettiren Vali Mahmut Çuhadar, ziyarette yaşlı teyzeyle sohbet ederek ailenin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaret sırasında aileye bir gıda paketi vererek yapılması gerekenler noktasında gerekli talimatları verdi. Evlerine misafir oldukları için çok mutlu olduklarını belirten engelli çocuklar ve hasta yakınları ise göstermiş olduğu yakın ilgi, alaka ve vermiş olduğu desteklerden ötürü Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkür etti. Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün yaşama sevinci ile hayata tutunan hasta ve engelli kardeşlerimizi ziyaret ettik. Şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Yaşadığımız hayat içerisinde hepimiz birer engelli adayıyız. Bugün sağlıklı yaşıyor olmamız yarın da sağlıklı olacağımız anlamına gelmiyor. Bu nedenle empati yaparak engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacına koşmaya çalışıyoruz. Önemli olan bedenlerde değil beyinlerimizdeki engelleri kaldırmaktır. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün ayrıca Sıratut Mahallemizde ikamet eden yaşlı ve hasta bir teyzemizi de ziyaret ederek, Devletimizin şefkatli elinin her daim yanında olacağını, maddi yardımların yanı sıra yaptığımız ziyaretle devletimizin onların her zaman yanında olduğunu söyledik. Teyzemiz hiçbir zaman kendini yalnız hissetmesin, devletimizin şefkatli eli her daim onlara uzanacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN