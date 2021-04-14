Vali Çuhadar Gerger'de deprem konutlarıyla ilgili toplantı yaptı
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Vali Çuhadar Gerger'de deprem konutlarıyla ilgili toplantı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Çuhadar Gerger'de deprem konutlarıyla ilgili toplantı yaptı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen Gerger ilçesine bağlı köylerin konut sorununa çözüm bulmak amacıyla Gerger ilçesini ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen Gerger ilçesine bağlı köylerin konut sorununa çözüm bulmak amacıyla Gerger ilçesini ziyaret etti.

Gerger ilçe ziyaretinde Vali Mahmut Çuhadar'a İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir ve AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ eşlik etti.

Gerger ilçesine gelişinde Vali Mahmut Çuhadar'ı ve kurum amirlerini Gerger Kaymakamı Emin Kaymak, Belediye Başkanı Erkan Aksoy ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Karşılama sonrası Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet, Kaymakamlık ziyaretinin ardından köylerde yapılacak deprem konutlarının yapım süreci ve gelinen aşama ile ilgili Gerger Kaymakamlığı tarafından organize edilen Köy Muhtarlarıyla istişare toplantısına katıldı.

Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonunda depremden etkilenen köylerin muhtarıyla bir araya gelen Vali Mahmut Çuhadar, burada düzenlenen toplantıda köy muhtarlarının istek ve taleplerini dinleyip, dile getirilen talepleri tek tek not alarak çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Vali Mahmut Çuhadar toplantıda yaptığı konuşmada ayrıca, Gerger ve Sincik ilçelerinde depremden etkilenerek yer seçimi yapılan köylerde deprem konutlarının ihalesinin yapıldığını ve önümüzdeki günlerde konutların inşaat çalışmasına başlanacağı müjdesini verdi. - ADIYAMAN

Vali Çuhadar Gerger'de deprem konutlarıyla ilgili toplantı yaptı
Vali Çuhadar Gerger'de deprem konutlarıyla ilgili toplantı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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