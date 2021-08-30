Vali Çuhadar, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
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Vali Çuhadar, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Vali Çuhadar, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı, gururu ve sevinci içerisinde olduklarını söyleyerek mesaj yayımladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı, gururu ve sevinci içerisinde olduklarını söyleyerek mesaj yayımladı.

Vali Çuhadar mesajında, Anadolu'nun ebedi vatanın olmasını sağlayan, Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve İstiklal Mücadelesinin en önemli dönüm noktası olan büyük taarruzun zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını Zafer Haftası olarak büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

Vali Çuhadar, "30 Ağustos Zaferi, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, milletiyle yekvücut olarak "Ya istiklal ya izmihlal" söylemiyle neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Bu zaferle birlikte ülkemizi parçalamak isteyen emperyalist güçler, aziz milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmış ve hezimete uğramışlardır.

Tarihin altın sayfalarında yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Bu zafer ile Türk milleti, hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ilan ve ispat etmiştir. Her karışı kanla sulanmış bu vatanın kahraman evlatları olduğu sürece tarihin en şerefli milleti yeni destanlar yazmaya devam edecektir. Kökümüz mazide, gözümüz atide. Bu inanç ve coşkuyla, bu iki şanlı muzafferiyetin yıldönümünde büyük hakanımız ebedi Başbuğ Sultan Alparslan'ı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyor, kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bizlere bu toprakları vatan bırakan tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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