Vali Çiftçi, Osmancık'ta incelemelerde bulundu
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Vali Çiftçi, Osmancık'ta incelemelerde bulundu

Vali Çiftçi, Osmancık'ta incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ziyaret, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Osmancık ilçesi'ne gitti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ziyaret, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Osmancık ilçesi'ne gitti.

İlk olarak Hükümet Konağı'nı ziyaret eden Vali Çiftçi'yi burada kaymakam Ayhan Akpay ve daire amirleri karşıladı. Gerçekleştirilen ziyarette kaymakam Akpay ile bir süre sohbet eden Vali Çiftçi Hükümet konağında yapılan tadilat çalışmasını yerinde inceledi.

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı. Toplantıya İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Encümen Üyesi Mehmet Yücel, İl Encümen Üyesi Mehmet Turhan, Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Vekili Yakup Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, İl Özel İdaresi temsilcileri ve belediye temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından Vali Çiftçi ve beraberindekiler yapımı devam eden 12 derslikli Osmancık Nenehatun Ortaokulu inşaatı, tadilatı devam eden İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde ve 15 Temmuz Şehitleri 4-6 Yaş ve Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda incelemelerde bulundu.

Buralarda yapılan incelemelerin ardından Osmancık Belediyesini de ziyaret eden Vali Çiftçi, ziyaretlerinin devamında Osmancık esnafını da ziyaret ederek hayırlı bol kazançlar diledi.

İlçe merkezindeki programlarını tamamlayan Vali Çiftçi, daha sonra İlçeye bağlı Evlik köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, talep ve problemlerini dinledi. - ÇORUM

Vali Çiftçi, Osmancık'ta incelemelerde bulundu
Vali Çiftçi, Osmancık'ta incelemelerde bulundu
Vali Çiftçi, Osmancık'ta incelemelerde bulundu
Vali Çiftçi, Osmancık'ta incelemelerde bulundu
Vali Çiftçi, Osmancık'ta incelemelerde bulundu
Vali Çiftçi, Osmancık'ta incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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