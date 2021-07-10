Vali Çiçek: "Hayırseverlerimizi her alanda yanımızda görmek bizleri gururlandırıyor"
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Vali Çiçek: "Hayırseverlerimizi her alanda yanımızda görmek bizleri gururlandırıyor"

Vali Çiçek: 'Hayırseverlerimizi her alanda yanımızda görmek bizleri gururlandırıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşa hizmet noktasında hayırseverleri her alanda devletin yanında görmenin kendilerini gururlandırdığını kaydederek, "Eğitimden sağlığa ihtiyaç duyduğumuz her alanda mutlaka bir hayırseverimizin desteğini görüyoruz" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşa hizmet noktasında hayırseverleri her alanda devletin yanında görmenin kendilerini gururlandırdığını kaydederek, "Eğitimden sağlığa ihtiyaç duyduğumuz her alanda mutlaka bir hayırseverimizin desteğini görüyoruz" dedi.

Hayırsever Tiryakioğlu ailesi tarafından yapılacak sağlık yatırımları için Vali Çiçek başkanlığında taraflar arasında protokol imzaladı. Valilik makamında gerçekleşen protokol imza töreninde İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz, hayırsever Dr. Saip Tiryakioğlu ve diğer ilgililer hazır bulundu. Afyonkarahisar, hayırseverlerin destekleriyle yeni yatırımlar kazanmaya devam ediyor. Hayırsever Dr. Saip ve Duygu Tiryakioğlu'nun desteğiyle Yenice Mahallesi'ne Duygu Tiryakioğlu adına yapılacak 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi +112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu binası yapımı için Vali Gökmen Çiçek başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever Tiryakioğlu arasında protokol imzalandı.

"Hayırseverlerimiz çoğu yatırımı tek başına üstleniyor"

İnşaat ruhsatı alındıktan sonra bir yıl içerisinde bitirilmesi planlanan sağlık yatırımlarının sağlık camiasına ve vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vereceğini söyleyen Vali Çiçek: "Hayırseverlerimizi her alanda yanımızda görmek bizleri gururlandırıyor. Eğitimden sağlığa ihtiyaç duyduğumuz her alanda mutlaka bir hayırseverimizin desteğini görüyoruz. Hayırseverlerimiz çoğu yatırımı tek başına üstleniyor. Onların desteği, devletimizin imkanları ile birleşince vatandaşlarımızın için elzem olan eksikler bir bir gideriliyor. Ben Tiryakioğlu ailesine, bu yatırımı şehrimize kazandıran Dr. Saip Tiryakioğlu beye ve emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Çiçek'in açıklamalarının ardından Korkmaz ile Tiryakioğlu arasında karşılıklı imzalar atıldı. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: 'Hayırseverlerimizi her alanda yanımızda görmek bizleri gururlandırıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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