Son dakika: Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Pençe-Yıldırım operasyonunda yaralanan askeri ziyaret etti
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Son dakika: Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Pençe-Yıldırım operasyonunda yaralanan askeri ziyaret etti

Son dakika: Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Pençe-Yıldırım operasyonunda yaralanan askeri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, terör saldırılarında gazilik mertebesine ulaşan gazilerin ailelerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, terör saldırılarında gazilik mertebesine ulaşan gazilerin ailelerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Çiçek, ilk olarak Kuzey Irak'ta teröristlerin dronlu saldırısında atılan el bombasını fark eden, silah arkadaşları zarar görmemesi için bombayı bacaklarının arasına sıkıştırarak canını ortaya koyan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla'nın ailesini ziyaret ederek, anne Nazike ve baba İlyas Yayla ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Çiçek, tedavisinin ardından akşam saatlerinde Afyonkarahisar'a getirilen Gazi Uzman Çavuş Yusuf Yayla'yı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Biz kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gökmen Çiçek, bu topraklarda şehit ve gazilerin fedakarlıklarıyla güvende olduklarını bildirdi.

Çiçek, daha sonra, Kuzey Irak'ta terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Gazi Emin Aslan'ı da Bolvadin ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Gazi Aslan'a çiçek takdim eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çiçek, Aslan'dan olay anını ve sonrasında yaşananları dinledi.

Devletin terörle mücadeleye büyük bir kararlıkla devam etiğini ifade eden Vali Çiçek, şunları kaydetti:

"Gönül ister ki bu mücadele hiç şehit vermeyelim, hiçbir askerimiz gazi olmasın. Gazilik, bir vatan evladının ulaşacağı en şanlı, en yüce makam; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşamasının en büyük teminatıdır. Bu mertebeye ulaşan siz değerli gazilere sonsuz minnet ve şükran borçluyuz."

Son dakika: Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Pençe-Yıldırım operasyonunda yaralanan askeri ziyaret etti
Son dakika: Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Pençe-Yıldırım operasyonunda yaralanan askeri ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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Son dakika: Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Pençe-Yıldırım operasyonunda yaralanan askeri ziyaret etti - Haberler
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