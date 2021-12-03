Vali Çelik, MS hastası kadını evinde ziyaret etti

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Vali Ali Çelik, hane ziyaretleri kapsamında MS hastası Ömriye Demir'i evinde ziyaret etti.

Demir ile bir süre sohbet eden Vali Çelik, Kütahya'da 2021 yılında 20 kuruma "Erişilebilirlik Belgesi" verildiğini ifade etti.

Çelik, "72 kurumumuz erişilebilirlik belgesi aldı. Herkes için erişilebilirlik anlayışıyla çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü şehrimizin Türkiye'nin ilk 10 ili arasında yer alması mutluluk verici. Daha iyisi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Biz hep birlikte güçlüyüz. Sorunlara ve çözümlere hep birlikte eğilirsek engelli bireylerimizin yaşadığı, karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırabiliriz" diye konuştu.

Vali Çelik, Ömriye Demir'in akülü araba ihtiyacının karşılanacağı sözünü verdi.

Ziyarette, Kütahya Multipl Skleroz (MS) Epilepsi ile Yaşam Derneği Başkanı Münevver Altın, Vali Çelik'e dernek üyelerinin yaptığı ve üzerinde Arapça vav harfinin olduğu keçe tablo hediye etti.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz'un da hazır bulundu. - KÜTAHYA

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