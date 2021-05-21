Vali Çelik, Mehmetçik Camisi için destek istedi
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Vali Çelik, Mehmetçik Camisi için destek istedi

Vali Çelik, Mehmetçik Camisi için destek istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi ile Kütahya Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 29 Haziran 2020 yılında Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığında yapımına başlanan, 2 bin kişinin ibadet edebileceği Mehmetçik Camisi'nin inşaatı sürüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi ile Kütahya Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 29 Haziran 2020 yılında Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığında yapımına başlanan, 2 bin kişinin ibadet edebileceği Mehmetçik Camisi'nin inşaatı sürüyor.

Vali Ali Çelik; Kütahya Valiliği, Kütahya Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi ve hayırseverlerin desteğiyle yapımı devam eden Mehmetçik Camisi'nin inşaatında incelemelerde bulundu, gelinen aşama hakkında bilgiler aldı.

Vali Çelik'e Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş eşlik etti.

Mehmetçik Camisi'ne bugüne dek 2 milyon TL harcama yapıldığını söyleyen Vali Ali Çelik, "Hayırsever iş insanlarımızın ve vatandaşlarımızın çok ciddi katkıları oldu. Şeker Fabrikası 410 bin 764 TL, hayırsever iş insanlarımız Ali Kılınç 180 bin TL, Rıza Güral 100 bin TL, Ahmet Acar 100 bin TL, Mehmetçiklerimiz 16 bin TL destekte bulundu. Katkıda bulunan tüm hayırseverlerimize şehrim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ağustos ayında tamamlanması planlanan caminin bitirilmesi için hayırseverlere destek çağrısında bulunan Vali Çelik, caminin tamamlanması için 3 milyon TL daha harcama yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Vali Çelik, "İbadethaneler milletlerin alanlarıdır ve hayırseverlerin katkısıyla hizmete sunulur. Kütahya olarak Mehmetçiğimize sahip çıkmamız lazım. Bunun bir göstergesi de bu cami olacak inşallah. Mehmetçik Camimizin bir an önce tamamlanarak ibadete açılması için katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın ve iş insanlarımızın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla desteğini bekliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Vali Çelik, Mehmetçik Camisi için destek istedi
Vali Çelik, Mehmetçik Camisi için destek istedi
Vali Çelik, Mehmetçik Camisi için destek istedi
Vali Çelik, Mehmetçik Camisi için destek istedi
Vali Çelik, Mehmetçik Camisi için destek istedi
Vali Çelik, Mehmetçik Camisi için destek istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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