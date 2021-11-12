Vali Çeber, "Bi Hareketine Bakar Hayat" Ana Temalı Emniyet Kemeri Uygulamasına Katıldı

RİZE (Habermetre) - Rize Valisi Kemal Çeber, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı emniyet kemeri kampanyası kapsamında İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen emniyet kemeri denetimine katılan Vali Kemal Çeber, trafik ekipleri ile birlikte araç sürücülerine emniyet kemeri takmanın önemini hatırlattı. Trafikte emniyet kemerinin yaralanmalı kazalarda riski %60 azalttığını belirterek broşür dağıttı.

Vali Çeber, "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı projesinin önemine değinerek, "Bi Hareketine Bakar Hayat diye isimlendirdiğimiz ve bu hareketinde emniyet kemerini takma hareketi olarak belirttiğimiz bir projedir. Emniyet kemeri takmanın yaralanmalı trafik kazlarında yaralanmaları yüzde 60 oranında azalttığı bilimsel bir gerçek olarak kanıtlandı. Bugün Rize'de bazı hemşehrilerimiz ve sürücülerimizle sohbet etme imkanı bulduk. Onları gözlemledik. Emniyet kemeri kullanımında ciddi bir artışın olduğunu görüyoruz. Toplumun her kesimini içine alan projeleri hayata geçirme konusunda kararlıyız. Somut olarak da güzel sonuçlarını görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan desteklerini beklediğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Gerçekleştirilen trafik denetimine Vali Çeber'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı katıldı.

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