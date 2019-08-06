Vali Çakır, sebze pazarını gezdi

06.08.2019 12:24

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Salı Pazarı'nı gezerek, pazarcı esnafının sorunlarını dinledi.

Pazarcı esnafıyla sohbet eden Çakır, sebze ve meyvelerin nereden geldiği ile fiyatlar hakkında bilgi aldı.

Vali Çakır'a sorunlarını dile getiren esnaf da bazı marketlerin birbirleri ile rekabete girip ürünleri maliyetinin altında sattıklarından dolayı pazarcılar olarak sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Çakır, "Birtakım sıkıntıları var onları dile getirdiler. Uygun bir zamanda Çarşamba Pazarı'nı da ziyaret edeceğim. Sorunlarını çözmeye çalışacağız. Pazarcı esnafı önemli zor meşakkatli bir iş. Yazı, kışı yok, sıkıntılı bir durum, büyük bir istihdamın olduğu alan. Arkadaşlarımızla tek tek konuştuk inşallah tekrar bir araya gelip birtakım temel sorunları var. Başta yer sorunları olmak üzere onları birlikte değerlendireceğiz." dedi.

Yozgat'a yapılacak hayvan pazarı ile ilgili de açıklama yapan Çakır, "Dün hayvan pazarını dolaştık kamuoyunda dedikodular çıkmış. 'Vali gelen parayı geri gönderecek' diye. Bugüne kadar öyle bir şey olmadı. Sadece yer sorunumuz vardı. Hiçbir yer bulamadık en sonunda mera alanına gitmek zorunda kaldık. Bunu normal hazineye devredip işlemlerini yapmak zorundaydık süreç isteyen bir iş olduğu için öncelikle diğer alanları tespit etmeye çalıştık. O açıdan Yozgatlı hemşehrilerimizin aklına en ufak bir şey gelmesin o parayı kuruşuna kadar en iyi şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Dernek Başkanı Salih Çavuşoğlu da Vali Çakır'ın pazarı ziyaret edip sorunlarını dinlemesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Biz de valimizi ziyaret edeceğiz ve orada Yozgat'ta pazarı daha canlı nasıl hale getiririz onu görüşüp gereğini yapacağız. Sebzeciler ve pazarcılar derneği adına iki üç tane servis minibüs alacağız ve halkı pazara ücretsiz taşıyacağız. Geri ücretsiz evlerine götüreceğiz. Daha önce bunun çalışmasını yapmıştık minibüsçülerle sorun yaşamıştık. Yeniden bu projeye baş vuracağız." şeklinde konuştu.

Ziyarette Vali Çakır'a Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir eşlik etti.

Kaynak: AA