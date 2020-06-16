Vali Çakacak Eskişehir'e veda etti
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Vali Çakacak Eskişehir'e veda etti

Vali Çakacak Eskişehir'e veda etti Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi iken Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir'e veda etti.

16.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:06

Vali Çakacak Eskişehir'e veda etti

ESKİŞEHİR - Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi iken Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir'e veda etti.

13 yıl önce Van Valiliği ile göreve başlayan Özdemir Çakacak sırasıyla; Uşak, Kırşehir ve Mersin'de valilik görevini icra etti. 21.06.2017 tarihinde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Özdemir Çakacak, 3 yılın ardından son çıkan kararname ile Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Eskişehir'e veda eden Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak'ı vali yardımcıları, çeşitli kurum ve kuruluş müdürleri, iş adamları ve vatandaşlar uğurladı. Eskişehir Valiliği önünde gerçekleşen vedalaşma töreninde sosyal mesafe göz ardı edilmezken maske kullanımına da dikkat edildi.

Vali Çakacak Eskişehir'e veda etti

Kaynak: İHA

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