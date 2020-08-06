Vali Çağatay'dan AMATEM ve ÇAMATEM'e ziyaret Bitlis Valisi Çağatay, inşaatı devam eden AMATEM ve ÇEMATEM'de incelemelerde bulundu.

Bitlis Valisi Çağatay, inşaatı devam eden AMATEM ve ÇEMATEM'de incelemelerde bulundu.

Vali Oktay Çağatay, beraberindeki Bitlis İl Özel idaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte Bitlis'te yapımına başlanan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ve Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılarının Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapımına 2018 yılında başlanan ve 2020 yıl sonuna kadar teslimi yapılacak olan AMATEM ve ÇEMATEM binalarını gezen Vali Çağatay, "İnşallah bu binaları kullanmak zorunda kalmayız ama uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bu binalara ihtiyacımız vardı. İnşallah bu yatırım sayesinde uyuşturucuya bulaşmış olan vatandaşlarımıza ve ailelerine bir umut olmuş olacağız." dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA