Van Valisi Bilmez, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Leclerc'i kabul etti
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Van Valisi Bilmez, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Leclerc'i kabul etti

Van Valisi Bilmez, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Leclerc'i kabul etti
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Yaşam

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc'i makamında kabul etti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc'i makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilmez, bölgede bulunan Leclerc ve beraberindeki Bölge Temsilcisi Akif Atlı ile görüştü.

Düzensiz göçmen hareketinin konuşulduğu görüşmede, yaşanan sorunlar ve alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşme sonrası Vali Mehmet Emin Bilmez, Leclerc'e "Van Gölü'nün Sırları" adlı kitap ile astronot Kate Rubins'in uzaydan çektiği ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı fotoğraf yarışmasında birinci seçilen Van Gölü fotoğrafının yer aldığı tabloyu hediye etti.

Görüşmede, Vali Yardımcısı Meral Uçar Arpa, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca da hazır bulundu.

Van Valisi Bilmez, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Leclerc'i kabul etti
Van Valisi Bilmez, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Leclerc'i kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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