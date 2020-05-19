Vali Bilmez: "Hizmet ağırlığını tarıma verdik" Vali Bilmez: "Hizmet ağırlığını tarıma verdik" Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, salgın sürecinde tarımın çok daha önemli bir noktaya geleceğini bildiklerini ve bu yüzden büyükşehir olarak tarımsal hizmetlere ağırlık verdiklerini söyledi.

Vali Bilmez: "Hizmet ağırlığını tarıma verdik"

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, salgın sürecinde tarımın çok daha önemli bir noktaya geleceğini bildiklerini ve bu yüzden büyükşehir olarak tarımsal hizmetlere ağırlık verdiklerini söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bahar aylarının gelişi birlikte başlatılan tarımsal faaliyetler aralıksız sürüyor. 13 ilçede bulunan tüm kırsal mahallelerde arazilerin sulanması ve hayvanların su ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında modern sulama kanalları inşa eden Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı son olarak Gevaş ilçesi Yemişlik Bağlama Mahallesi'nde atıl durumda olan toprak kanalları açarak yeniden kullanıma sunuyor.

Çalışmaları yerinde incelemek üzere Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Altun ve Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Halil İbrahim Ateş ile birlikte mahalleye gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, çalışmanın yürütüldüğü araziye yaklaşık 45 dakikalık yürüyüşün ardından ulaştı. Salgın süresince dışarı çıkmanın istisnai durumunun tarım olduğunu ifade eden Vali Mehmet Emin Bilmez, başından bu yana tarıma herhangi bir kısıtlama gelmediğini, hatta teşvik edildiğini ifade etti. Vali Bilmez, "Belediye olarak bu sene hizmet ağırlığını tarıma verdik. Şu anda farklı bölgelerde araçlarımız sulama kanalları açmakta, var olanları daha elverişli bir kullanıma sunmak için çalışmaktadır. Yeni araç ihalelerini de yaptık. Bayramdan sonra onlar da kullanıma girecek. Bu sene tüm arazilerin ekilmesi için vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Salgın sürecinin ardından tarımın çok daha önemli bir noktaya geleceğini, tarımsal ürünlere hem bizim hem de dünyanın ihtiyacı olacağını biliyoruz. Çok şükür bu sene yağışlar açısından verimli geçti. Biz tarım açısından verimli bir yıl olacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi bir verim alabilmesi için bizlerde onların yanındayız. Bazı mahallelerimizde daha düzgün suyun akışını bozmayan toprak kanallar yeterli olurken, bazı mahallelerde ise beton kanallarımız var. Bunun yanı sıra güneş enerjisi ile kuyu suyunun çıkartılması projemiz de var. Bu projede DAKA'nın ciddi desteği var. Muhtarlarımız da vatandaşlarımız da bizlere destek oluyor. Kendilerine de teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, incelemelerinin ardından buradan ayrıldı.

Kaynak: İHA