Vali Bilmez, Gevaş'ta pandemi denetimine katıldı
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Vali Bilmez, Gevaş'ta pandemi denetimine katıldı

29.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:17
Vali Bilmez, Gevaş'ta pandemi denetimine katıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gevaş ilçesini ziyaret ederek pandemi denetimine katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gevaş ilçesini ziyaret ederek pandemi denetimine katıldı.

Vali Bilmez, korona virüs tedbirlerinin arttırıldığı bugünlerde Van merkezdeki denetimler dışında ilçelerdeki denetimlere de katılıyor. Bu kapsamda Gevaş ilçesine giden Vali Bilmez, ilk olarak Gevaş Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Hamit Genç tarafından karşılanan Vali Bilmez, ilçede pandemi tedbirleri ve son durumu ile ilgili makamda bilgi aldı.

Daha sonra belediyeye geçen Vali Bilmez, Belediye Başkanı Murat Sezer ile belediye encümenleri tarafından karşılandı. Başkan Sezer'in makamında bir süre görüşen Vali Bilmez, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirildi. Belediye ziyaretinin ardından Vali Bilmez esnafı dolaşarak hayırlı kazançlar diledi.

Vali Bilmez, denetlemede esnafı ve vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyararak, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e denetlemede Kaymakam Hamit Genç ve Belediye Başkanı Murat Sezer de eşlik etti. - VAN

Vali Bilmez, Gevaş'ta pandemi denetimine katıldı
Vali Bilmez, Gevaş'ta pandemi denetimine katıldı
Vali Bilmez, Gevaş'ta pandemi denetimine katıldı
Vali Bilmez, Gevaş'ta pandemi denetimine katıldı
Vali Bilmez, Gevaş'ta pandemi denetimine katıldı
Vali Bilmez, Gevaş'ta pandemi denetimine katıldı
Vali Bilmez, Gevaş'ta pandemi denetimine katıldı
Vali Bilmez, Gevaş'ta pandemi denetimine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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