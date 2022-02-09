Vali Bilmez:  Geçen yıl 1900, bu yıl 100 organizatör yakalandı

VAN (DHA) - VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van'ın göç rotası üzerinde bulunduğunu belirterek, "Sınırda askeri birliklerimiz 7-24 esasına göre 9 tabur, 46 karakol, 184 kule ile görev yapmakta. Hemen onun arkasında jandarma bütün sınır hattında güzergahlarda devriye gezip nöbet tutmakta. 2021 yılında biz yaklaşık 150 şok evi yıktık. Bu sene ise 17 şok evi yıktık. Geçen yıl 1900, bu yıl da 100 insan kaçakçılığı yapan organizatör yakalandı" dedi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, valiliğin Ali Paşa Toplantı Salonu'nda, İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Göç Müdürü Cuma Omurca ve ilgili kurum amirleri ve temsilcileri katıldı. 2022'nin ilk toplantısında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, düzensiz göçmen ve insan ticaretiyle ilgili bilgiler verdi. Vali Bilmez, toplantıda ilgili kurumlarla koordine gerektiren konuların masaya yatırılacağını söyledi.

Toplantı, İl Göç Müdürü Cuma Omurca'nın, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vermesiyle devam etti.