Vali Bilgin Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını inceledi
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Vali Bilgin Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını inceledi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Bilgin Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını inceledi
24.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:17

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Bilgin, Umutlu Kadınlar Üretiyor Projesi kapsamında, dezavantajlı kadın ve çocuklara yönelik Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezinin inşaat çalışmalarını inceledi. Yetkililerden bilgi alan Bilgin, merkezin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Vali Bilgin, daha sonra Festival Alanında sürdürülen Millet Bahçesi çalışmaları inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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