Vali Bilgin, güvenlik güçleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu personeliyle bayramlaştı
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Vali Bilgin, güvenlik güçleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu personeliyle bayramlaştı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden polis, jandarma ve Vefa Sosyal Destek Grubu personelini ziyaret ederek bayramlaştı.

25.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:39

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden polis, jandarma ve Vefa Sosyal Destek Grubu personelini ziyaret ederek bayramlaştı.

Vali Bilgin, ilk olarak Kavaklı yolunda yol uygulamasında bulunan polis ekiplerini ziyaret etti.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak personelin bayramını tebrik eden Bilgin, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için canla, başla çalışan polis ekiplerinin Kovid-19 mücadelesinde de önemli rol üstlendiklerini söyledi.

Polis ekiplerine teşekkür eden Bilgin, şöyle devam etti:

"Bugün farklı ve zor bir süreç. Hepimiz maske takıyoruz, sosyal mesafe kurallarına riayet ediyoruz. Koronavirüs salgını bugün sadece ülkemizde değil, dünyanın hatta tüm insanlığın yaşamıyla ilgili günlük yaşamına sınırlama getiren ve insanımızın sadece sağlığını değil, bir nevi güvenliğini, ekonomisini, kültürünü, sosyal yaşamını, hatta milli savunmasını dahi etkileyen ve dünyada bu manada toplumların yaşayışını her yönüyle değiştiren bir hal aldı. Yine bu süreçte de emniyet teşkilatımız, en az sağlık teşkilatı kadar yoğun, meşakkatli ama özverili ve yerinde, vatandaşların sağlığının korunmasında ciddi hizmetler verdi."

Geçen yıllarda yoğun katılımla yapılan bayramlaşma törenlerinin bu yıl biraz buruk geçtiğini anlatan Bilgin, bayramların sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Bilgin, ardından Anadolu Lisesi'nde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Vefa Sosyal Destek Grubu personelinin hiç bir karşılık beklemeden, vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını anlatan Bilgin, "Ülkemizin yaptığı çalışma dünyanın diğer ülkelerine rol model oluşturmaktadır. Devletin ne kadar doğru, yerinde zamanında teşkilatlanma ortaya koyması önem arz ediyor." dedi.

Bilgin son olarak Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek askeri personel ile bayramlaştı.

Vali Bilgin, güvenlik güçleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu personeliyle bayramlaştı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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