Vali Bilgin'den Geri Gönderme Merkezi'ne ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti.

Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulunan Bilgin, Göç İdaresi Müdürü Sinan Özsoy'dan merkez hakkında bilgiler aldı.

Merkezde kalan düzensiz göçmenlerle de biraraya gelen Bilgin, göçmenler ile bir süre sohbet etti.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'nün Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Merkezde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan düzensiz göçmenlerin bir süre misafir edildiğini ifade eden Bilgin, bu süreçte gerekli prosedürlerin tamamlanması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bilgin, işlemlerinin tamamlanmasıyla göçmenlerin ülkelerine iade edildiğini kaydetti.

Ziyarette Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Mandacı, Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de hazır bulundu.

Kaynak: AA