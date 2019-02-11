Vali Bektaş ve Beraberindekiler İzmir ve Manisa'yı Gezdi

8-9 şubat 2019 tarihinde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş başkanlığında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının organizasyonu ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının katılımıyla İzmir ve Manisa'ya teknik çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette Zonguldak Valiliği koordinasyonunda yürütülmekte olan bazı proje ve faaliyetlerle ilgili kurumlar ve yatırımcılar yer aldı.

Ziyaret kapsamında ilk etapta İzmir'de gemi geri dönüşüm sektörü incelendi. Programın devamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Manisa Teknokent) içinde yer alan makine kalıpçılığı ve prototipleme alanında yapılan yatırımlar ile Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi ve Kalıpçılık Kümesinde gerçekleştirilen çalışmalar hususunda teknokent yönetiminden detaylı bilgi alındı. Söz konusu süreçte ortaya çıkan sinerjinin benzer şekilde Batı Karadeniz Bölgesinde Çelik Kümelenmesi çalışmalarına aktarılması amaçlandı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın öncülüğünde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan Batı Karadeniz Çelik Kümelenmesi çalışmalarıyla ortaklık kültüründen pazarlamaya, teknolojik üretimden disiplinler arası ortak çalışmaya ve üniversite sanayi işbirliğinin sağlanmasına dönük bir dizi çıktı elde edilmesine yönelik yol haritası ortaya konulması planlanıyor. Ziyaretin devamında Manisa'nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde yer alan Genel Seracılık ve Bostan Seracılığın topraksız domates üretim seraları gezildi ve yetkililerden bilgi alındı. Özellikle ihracata yönelik yazlık salkım domates üretiminde önemli bir potansiyele sahip olan Zonguldak ilinin Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (Seracılık) Organize Sanayi Bölgesi yatırımları için örnek olabilecek bu seralar gezilerek topraksız tarım teknolojisi görüldü.

Gezinin üçüncü aşamasında yine Manisa'nın Kula ilçesinde yer alan Kula Avrupa ve Unesco Global Jeoparkı gezildi. Bu gezide de Kula'nın jeoparklaşma süreci deneyimlenerek Zonguldak'ın jeoparklaşma sürecine katkı sağlanması amaçlandı. Sanayi, tarım ve turizm projelerinin yerinde incelendiği teknik geziye Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Genel Sekreter Muharrem Sarıkaya, oda üyelerinden Mustafa Özkan, Anıl Yıldırım ve Naci Orhan, Zonguldak Liman Başkanı Ali Görkem, BAKKA'dan Mustafa Ayhan İnanır ve Mehmet Çetinkaya katılım sağladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA