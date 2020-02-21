Vali Bektaş: "Kurallar uymak içindir"

21.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:09

Zonguldak Valiliği tarafından otobüs kazalarının önlenmesine yönelik olarak ilgili birimler, otobüs firma yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile birlikte toplantı düzenlendi.



Telefon dikkat valilikte düzenlenen toplantıya Vali Erdoğan Bektaş, il Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl jandarma komutanı albay Gönen Süslü, Zonguldak ticaret ve sanayi odası Başkanı Metin Demir, Zonguldak şoförler ve Otomobilciler Esnaf odası Başkanı Osman Bahar ile otobüs firmaları temsilcileri katıldı.



Vali Erdoğan Bektaş yaptığı konuşmada, "Toplanmamızın asıl amacı otobüs kazaları ile ilgili alınmış ve alınacak kararları yeniden gözden geçirmek. Böyle toplantıları sıkça yapıyoruz, yapmamız gerekiyor. Hızla dünya standartlarını yakalamak için herkesin yapması gereken ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Kurallara herkesin uymasını sağlamaya çalışıyoruz. Yollarımızı iyileşiyor, arabalarımız, otobüslerimiz iyileşiyor. Otobüs kazalarını masaya yatıracağız. Gelen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA