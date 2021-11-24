Vali Becel: "Öğretmenlerimiz, gelişmiş ve aydınlık bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir"

NEVŞEHİR (İHA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, NEVÜ Rektörü Prof.Dr. Semih Aktekin ve NTSO Başkanı Arif Parmaksız yazılı mesaj yayınladı.

Vali İnci Sezer Becel yayınladığı mesajında; "Gücünü sevgi ve fedakarlıktan alan, bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde en önemli rolü üstlenen, insanlık tarihinin en anlamlı mesleği olan öğretmenlik; her zaman değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı olmuştur. Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemi kılıçtan üstün tutan bir medeniyetin temsilcileri olan öğretmenlerimiz, gelişmiş ve aydınlık bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, refahı ve gelişmiş ülkeler arasında hak ettiği yeri alması hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Atatürk'ün 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' ifadesinin bilincinde olan öğretmenlerimiz tarafından yetiştirilen evlatlarımızın ülkemizi muasır medeniyetler üstüne çıkaracağına inancımız tamdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günde tüm öğretmenlerimize görevlerinde başarılar, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ömürler, görevleri başında şehit düşen ve ahirete irtihal eden öğretmenlerimize rahmet diliyor, tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında; "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, onlara milli, manevi ve kültürel değerlerimizi özümseten, düşünmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, bilgi üretmeyi, akılcılığı ve bilimselliği öğreten; vicdanlı, kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarınımızda da geleceğin mimarları olmaya devam edeceklerdir. Bu düşünceler ile tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında; "Milli kültürümüz ve medeniyetimizde; insan, bilgi, ilim, hikmet, irfan, bilim ve eğitim-öğretime dair güçlü kültürel yapılar ve referanslar vardır. Tarih boyunca büyük medeniyetler kuran, insanlığa yön veren milletimizin başarılarının temelinde çağın gereklerine göre gelişmiş düzeyde askeri ve sivil eğitim-öğretim kültürü ve sistemi yer almaktadır. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmekle mükellef bir medeniyetin evlatları olarak 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' bilinciyle başta üniversitemizde ve yurdumuzun dört bir yanında kendilerini eğitime ve öğretime vakfetmiş akademisyenlerin ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en iyi dileklerimle kutlar; samimi saygı ve şükranlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Parmaksız mesajında; "Eğitim, çağdaş dünyayla bütünleşme sürecini hızlandıran, yaşam kalitesini artıran ve uygarlık yarışında toplumlara güç katan en önemli ve etkili araçtır. Öğretmenler, tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Bu duygu ve düşüncelerle millet mekteplerinin açıldığı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim seferberliğine 'Millet Mektepleri Başöğretmeni' unvanıyla katıldığı bugünde, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tekrar tebrik ediyor; terör saldırılarında ve vazife sırasında kaybettiğimiz şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR