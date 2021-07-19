Vali Baruş Huzurevi, Sevgi Evleri ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
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Vali Baruş Huzurevi, Sevgi Evleri ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Vali Baruş Huzurevi, Sevgi Evleri ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
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Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla Huzurevi, Sevgi Evleri ve Şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla Huzurevi, Sevgi Evleri ve Şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İlk olarak Huzurevi'ne giden Vali Baruş ile beraberindekiler Huzurevi sakinleri ile bayramlaştılar. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen ve bayramlarını kutlayan Vali Aydın Baruş onlar ile uzun uzun sohbet ederek bir istek ve dileklerinin olup olmadıklarını sordu.

Sevgi Evlerini de ziyaret eden Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş buradaki çocuklarla tek tek ilgilenerek onlarla sohbet ettiler. Çocukların bayramlarını kutlayan Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş çocuklara çeşitli hediyeler verdiler.

14. 04. 2021 tarihinde Hakkari ili Şemdinli İlçesinde görev yapmakta iken şehit olan Piyade Uzm. Çvş. Ramazan Günaydın, 04. 04. 1994 tarihinde Şanlıurfa ilinde görev yaparken şehit olan Er Erol Algül, 06. 08. 2008 tarihinde Muş ili Malazgirt İlçesinde görev yapmakta iken şehit olan Polis Memuru Mehmet Özbek, 27. 09. 1993 tarihinde Tunceli ili Mazgirt ilçesinde görev yapmakta iken şehit olan Polis Memuru Erol Köse, 04. 06. 1994 tarihinde Kuzey Irak'ta şehit olan Pilot Üsteğmen Selim Keskinkılıç ve 09. 01. 2021 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde görev yapmakta iken şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in ailelerini ziyaret eden Vali Aydın Baruş tekrar başsağlığı dileyerek Kurban Bayramlarını tebrik etti. Şehitlerimizin ailelerine yapılan ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okundu ve tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

Ziyaretlerde Vali Baruş'a İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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