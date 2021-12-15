Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım Dr. Sadık Ahmet Paneli'ne Katıldı

Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Balkan Araştırmaları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Batı Trakya Türkleri'nin haklarının savunulmasında liderlik yapan Dr. Sadık Ahmet'in anlatıldığı panele katıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen panele Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım'ın yanı sıra Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Jandarma Komutan V. Mustafa Çetinkaya, kurum müdürleri, Hatice Oğuz, KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşımız'ın okunmasının ardından Balkan Araştırmaları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sezai Öztaş konuşması ile başladı.

Akademisyen Öztaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Lozan Barış Antlaşması'ndan günümüze kadar olan dönemde Batı Trakya Türkleri milletvekili olarak Yunan Parlamentosu'nda yer alma mücadelesi vermişlerdir. Bu mücadelenin en önemli kahramanlarından biri Dr. Sadık Ahmet'tir.

Dr. Sadık Ahmet önderliğinde Türk azınlık haklarını savunma mücadelesi başlamış ve bu mücadele, 1985-1995 yıllarını içeren on yıllık süreçte gerek Türk kamuoyunun gerekse dünya kamuoyunun dikkatini çekmeyi başarmıştır. O, demokratik yollardan hak arayan kararlı ve dürüst bir liderdir. O, aynı zamanda herhangi birisi değil; Batı Trakya Türkleri'nin sesi ve cesaretidir. Batı Trakya denildiğinde ilk akla gelen isim, Batı Trakya Türklüğünün sembol ismidir.

Dr. Sadık Ahmet, 48 yıllık hayatının son 10 yılında Batı Trakya Türkleri'nin hakları için büyük bir mücadele vermiştir. Batı Trakya Türkleri'nin haklarının savunuculuğunu üstlenmiş olan Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in verdiği mücadele hiçbir zaman unutulmayacak ve kendisi her zaman hatırlanacaktır. Bugün gerçekleştirilecek olan panel de bunun bir göstergesidir. "

Akademisyen Öztaş'ın konuşmasının ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin bir konuşma yaptı. Rektör Şahin konuşmasında şu ifadeler yer verdi; "Batı Trakya'daki azınlığın haklarını koruyan henüz 48 yaşındayken hayatını kaybeden Dr. Sadık Ahmet'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu değerli panel vesilesiyle kendisini saygıyla anıyorum.

Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya'da, Yunanistan devletinden baskı ve zulüm gören binlerce Müslüman-Türk halkının liderliğini üstlenmiş değerli bir doktor ve siyasetçidir. Kendisinin de ifade ettiğini gibi Dr. Sadık Ahmet "Batı Trakya Türk'ünün de doğup büyüdüğü yerde insanca yaşama hakkına, ırkına, diline, dinine, gelenek ve göreneğine, eşit vatandaş gibi yaşamasına saygı duyulmasını" istiyordu ve bekliyordu.

Fakat Batı Trakya Türklerine "Türk" diye hitap ettiği için Yunanistan tarafından hapis cezasına çarptırıldı. Evet, ne yazık ki sadece "Türk" olduğu ve "Türk" söyleminde bulunduğu için hapse atılmıştı.

Dr. Sadık Ahmet'in söylediği "Türk olmak suçsa: Türk'üm ve öyle kalacağım sözleri Gümülcine'den tüm Batı Trakya'da yaşayan Müslüman-Türklerin umudu ve ümidi olmuştur.

Bu bağlamda "bu panelinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. "

Ardından gerçekleştirilen panelde Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, Dr. Sadık Ahmet'in hayatını ve mücadelesini anlattı.

Sonrasında Akademisyen Murat Derin ve Akademisyen Dr. Gökalp Küçük Dr. Sadık Ahmet'le ilgili bilgiler verdiler.

Panelin ardından panele katılan Işık Ahmet, Akademisyen Murat Derin ve Akademisyen Dr. Gökalp Küçük'e Vali Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından hediye taktim edildi.

Işık Ahmet'te Vali Yıldırım ve Rektör Şahin'e Dr. Sadık Ahmet'e ait tesbihleri hediye etti.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi

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