Vali Aziz Yıldırım Askerlik Şubesi Bölge Başkanlığı'nı Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Aziz Yıldırım Askerlik Şubesi Bölge Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım Askerlik Şubesi Bölge Başkanlığı'nı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Aziz Yıldırım, Askerealma Bölge Başkanı Personel Albay Aydın Nazlı'ya ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım, Askerealma Bölge Başkanı Personel Albay Aydın Nazlı'ya ziyaret etti.

Askerlik Şubesi Bölge Başkanlığı önünde Askerealma Bölge Başkanı Aydın ve Süleymanpaşa Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Serkan Sağım tarafından karşılanan Vali Yıldırım sonrasında Başkanlığa geçerek Şeref Defteri'ni imzaladı. Sonrasında Askerealma Bölge Başkanı Aydın'la bir süre görüştü.

Vali Yıldırım'a Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Boris Johnson Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Emel Sayın Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Cristiano Aytaç Kara Burak Yılmaz Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Aziz Yıldırım Askerlik Şubesi Bölge Başkanlığı'nı Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 19:49:35. #1.14#

title