Vali Aykut Pekmez Sincik İlçesinde İncelemelerde Bulundu

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, ilçe gezileri kapsamında, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Sincik ilçesine geldi.

Sincik ilçesine gelişinde Vali Aykut Pekmez'i ve beraberindeki heyeti Sincik Kaymakamı Faruk Doğru, Belediye Başkanı Mehmet Korkut, il encümenleri ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Vali Aykut Pekmez, Kaymakamlık ziyaretinde Kaymakam Faruk Doğru'dan ilçenin genel durumu ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri hakkında bir brifing aldı. İlçenin coğrafi yapısı, ekonomisi, nüfusu, fiziki yapısı başta olmak üzere sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık noktasında ilçenin genel durumu ile ilgili Vali Pekmez'i bilgilendiren Kaymakam Doğru, ayrıca, ilçede devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgilide bilgi sundu.

Vali Aykut Pekmez daha sonra ilçede bulunan kamu kurum yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kurumlardan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Pekmez daha sonra Çatbahçe köyü Çarhanek mezrasında Şehit Jandarma Er Tahir Yetkin'in ailesini ziyaret etti. Vali Pekmez, burada şehit babası Abdullah Yetkin ile bir süre sohbet etti. - ADIYAMAN