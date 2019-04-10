Vali Ayhan Ticaret Borsasını Ziyaret Etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Ayhan, ziyarette, Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile fikir alışverişinde bulundu.

"Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas" sloganıyla başlatılan 15 projeyi uygulamaya koyduklarını ifade eden Vali Ayhan, Sivas'ın her zaman üreten, büyüyen, gelişen bir il olması için çalıştıklarını vurguladı.

Ayhan, "Sivas'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini harekete geçirmek, geleneksel tarım anlayışını yenilikçi ve sürdürülebilir kılmak için tarım ve hayvancılığın paydaşları olan kurumlarımızla birlikte istişare ederek, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oluşturduğumuz komisyon tarafından çalışmalar titizlikle yapılmaktadır. En yakın zamanda inşallah projemizi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu da ziyaretinden dolayı Vali Ayhan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA