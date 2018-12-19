Vali Ayhan'dan Tcdd Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

Sivas Valisi Salih Ayhan, TCDD 4. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaretlerini sürdüren Ayhan, TCDD 4. Bölge Müdürü Mustafa Korucu'dan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayhan, TCDD'nin alt ve üstyapıda yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sivas'ın büyük bir aşk ve heyecanla beklediği hızlı treni 2019 yılının sonlarına doğru görmek inşallah nasip olur. Bunun için de hem TCDD Bölge Müdürlüğümüz hem de valiliğimiz hep beraber el birliğiyle bu sürenin daha fazla uzamaması için tüm gayretimizi göstereceğiz. Yeni istasyon binasının yapılması, diğer hazırlıkların yapılması bu süreç yoğun bir zaman alıyor. Yapılaşmış bir yerde yeni bir sistem kurmak da kolay değil. Bunları hep beraber aşacağız. Hızlı tren Sivas'ın büyük bir heyecanla beklediği bir proje."

Sivas-Divriği arası sefer yapan raybüslerin kapasitesinin ve hızının arttırılması gerektiğini aktaran Ayhan, "Raybüsün standartları inşallah daha da artacak. İnsanlar Ankara'dan Sivas'a, Sivas'tan da Divriği'ye hafta sonu gelip dünya harikası eserimiz Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı ziyaret edecek." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA