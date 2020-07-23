Vali Aydoğdu: "Şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz"
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Vali Aydoğdu: "Şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz"

Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümünde Aksaraylı gaziler, düzenlenen programda ağırlandı.

Vali Aydoğdu:
23.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:39

Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümünde Aksaraylı gaziler, düzenlenen programda ağırlandı.

Aksaray Belediyesinin ev sahipliğinde belediyeye ait sosyal tesiste düzenlenen programa Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ, gaziler ve aileleri katıldı. Programda gazilerle bir süre sohbet eden Vali Hamza Aydoğdu yaptığı konuşmada, "Biz şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Çünkü bir insanın kendi canından kendi nefsinden fedakarlık yapması öyle sözle söylenebilecek kolay bir şey değildir. Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, dua ile yad ediyoruz. Hayatta olan gezilerimize Allah'tan uzun ömürler dilerim. Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümünde sizlerle bir arada bulunmak, aynı havayı teneffüs etmek Cenabı Allah'ın bize verdiği en büyük şereflerden biridir. Allah hepinizden razı olsun. Belediye başkanımıza bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise "Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümündeyiz. Şehitlerimize rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Vatan uğruna canlarını veren şehitlerimiz, gazilerimiz bizim gurur ve onur kaynağımızdır. Gazilerimizin bizim hayatımızda her zaman önemli bir yeri vardır. Belediye olarak her zaman sizlerin yanındayız. Sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ ise 46 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'a havadan karadan ve denizden çıkarma yaptığını söyledi. "Ayşe Tatile Çıktı" parolasıyla adaya 37 bin Mehmetçiğin çıktığını aktaran Dağ, "Kahraman ordumuz Kıbrıs'ta zulme dur diyerek sınırları belirledi. Bugün Akdeniz bizimse bu Kıbrıs harekatı ile oldu" ifadelerini kullandı. Aileleriyle birlikte programa katılan gaziler anılarını paylaşırken, Vali Aydoğdu ve Belediye Başkanı Dinçer'e kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederek memnuniyetlerini belirttiler. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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