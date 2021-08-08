Vali Aydoğdu'dan köylere ziyaret

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu köy ziyaretlerinde bulunarak köy muhtarları ve vatandaşlarla görüşüp sorun ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu köy ziyaretlerinde bulunarak köy muhtarları ve vatandaşlarla görüşüp sorun ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldı.

Vali Hamza Aydoğdu, beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile ilk olarak merkeze bağlı Kazıcıktol köyünü ziyaret etti. Vali Aydoğdu 3.5 kilometrelik grup köy yollarında yürütülen yol yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Özel İdaresi tarafından bu yıl çalışma programında önceliğin yollara verildiğini ifade eden Vali Aydoğdu köy yollarının belirli bir standarda kavuşturulması için gayret gösterdiklerini belirtti. Vali Hamza Aydoğdu daha sonra Gökçe Köyü'nü ziyaret ederek Köy Muhtarı Mehmet Ulu ve vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtarlık yanında Ayşe Koçak'ın işlettiği köy bakkalından alışveriş yapan Vali Hamza Aydoğdu köylerin eksikliklerinin giderilmesi için ilgili her kurumun çalıştığını köy muhtarları ile de görüşerek sorun ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

Vali Hamza Aydoğdu daha sonra Tatlıca Köyünü ziyaret ederek muhtarlık binasında vatandaşlarla görüşme gerçekleştirdi. Köy muhtarı Sedat Çanta'dan bilgi alan Vali Aydoğdu, Tatlıca köyünün su deposu ihtiyacının en kısa zamanda karşılanacağını belirtti. Vali Aydoğdu, tarımsal faaliyetlerin daha etkin yapılması, üretimin arttırılması için kooperatifleşmenin büyük önem taşıdığını belirterek Tatlıca köyünde kooperatif kurulması için talimat verdi. Şehit Ünal Demir'in Tatlıca köyünde yaşayan ailesini ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu Kuran-ı Kerim Tilaveti ve duanın ardından Şehit Demir'e ait eşyaların bulunduğu odayı inceledi. Vali Aydoğdu Şehit Demir'in babası Ramazan Demir'e sarılarak şehit Ünal Demir ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Şehit babası Ramazan Demir'e 'Siz bizim ailemizsiniz, her zaman yanınızdayız' diyen Vali Aydoğdu ve beraberindeki heyet Şehit Demir'in ailesi ile vedalaşarak Babakonağı Köyü'nü ziyarette bulundu. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, İl Genel Meclis Üyesi Veysel Yıldız'ın da katıldığı köy ziyaretlerinde sunulan hizmetleri yerinde gördüklerini, ihtiyaçları da yine muhtarlar ve vatandaşlardan dinlediklerini kaydeden Vali Hamza Aydoğdu, kamunun imkanlarını en etkin şekilde ve öncelikleri belirleyerek vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti. Köylerde daha önce açıkladıkları şekilde yol önceliği ile hizmetlerin sunulduğunu söyleyen Vali Hamza Aydoğdu eksiklik ve ihtiyaçlara göre bütün kamu kurumları ile hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı