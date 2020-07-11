Vali Aydoğdu: "Aksaray'da fakir, aç ve kimsesiz insan kalmayacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Aydoğdu: "Aksaray'da fakir, aç ve kimsesiz insan kalmayacak"

Vali Aydoğdu: "Aksaray'da fakir, aç ve kimsesiz insan kalmayacak" Aksaray'da yardıma muhtaç aileler için 'Kardeş Aile' adı altında bir projeye imza atan Aksaray Valiliği kentte yardıma muhtaç aileler ile gelir seviyesi yüksek aileleri kardeş yapıyor.

11.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:01

Vali Aydoğdu: "Aksaray'da fakir, aç ve kimsesiz insan kalmayacak"

AKSARAY - Aksaray'da yardıma muhtaç aileler için 'Kardeş Aile' adı altında bir projeye imza atan Aksaray Valiliği kentte yardıma muhtaç aileler ile gelir seviyesi yüksek aileleri kardeş yapıyor.

Yardıma muhtaç insanların gelir seviyesi yüksek insanlarla hemen aynı imkanlara sahip olabilmesi için bir proje geliştiren Aksaray Valiliği 'Kardeş Aile' Projesini hayata geçirdi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun talimatı ile harekete geçen konunun ilgili birimleri kentte 1059 yardıma muhtaç aileyi tespit etti. Bu kapsamda gelir seviyesi yüksek ailelerle irtibata geçen Aksaray Valiliği yardıma muhtaç aileler ile gelir seviyesi yüksek aileler arasında bir köprü oluşturdu. Bu köprünün ilk basamağını ise Aksaray Ticaret Borsası üstlenerek 300 yardıma muhtaç aileyi kardeş aile olarak himayesine aldı.

"1059 ailemizi hayırseverlerimizle eşleştireceğiz"

Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, şehirde yardıma muhtaç, geliri olmayan ailelerin normal yaşam standartlarına uygun yaşayabilmeleri için bir proje geliştirdiklerini belirterek, Aksaray'da aç, fakir ve kimsesiz ailenin kalmayacağını söyledi. Vali Aydoğdu, "Bizim bu topraklar ecdat toprakları, Selçukludan kalan topraklar ve bizim şehrimizin ismi de şehri süleha. Yani ne demek? Salih insanlar, Salih kelimesine baktığınız zaman başkasına faydalı olan, yardımcı olan anlamında. Biz sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ve müdürümüzle beraber Aksaray'daki gelir seviyesi normalin altında olan aileleri risk grubuna A-B-C diye ayırdık. Şimdi A grubu aileler var hiçbir geliri olmayan toplam 1059 aile. Yani hiçbir şekilde hiçbir yerden hiçbir maddi geliri olmayan ve 3 ayda, 2 ayda bir sosyal yardımlaşmadan çok cüzi bir yardım alan aileler. Şimdi biz bütün arkadaşlarımızla birlikte 'Ne yapabiliriz?' dedik. Bütün arkadaşlarımızla birlikte bizim ecdadımızın da yaptığı çok güzel bir kültürel faaliyet var. Biz Aksaray'da şuna karar verdik. Bu 1059 aileye gelir seviyesi yüksek olan hayırseverlerimizle eşleştirelim. Bu hayırseverlerimiz bu ailelerimizin kardeş ailesi olsun. İlk bunu bu sabah borsa başkanımız Hamit Bey gerçekten çok kadirşinaslık gösterdi. Çok duygulandırdı bizi, 300 aileyi aldı ve üyelerine dağıtacak. Biz birkaç gün içerisinde 1059 aileyi hayırseverlerimizle eşleştireceğiz. Bunun detay ve süreçlerini aileleri hiç rencide etmeden sistem üzerinden eşleştireceğiz. Bizde devlet olarak, sosyal yardımlaşma ve valilik olarak bu süreçleri takip edeceğiz. Böylece hayırseverlerimizle o hiç geliri olmayan ailelerimizi kardeş aile yapıp onları da bizim elde ettiğimiz imkanların bir kısmını elde etmelerini sağlayacağız. Biz fakir fukarayı, garip gurabayı doyurduğumuz müddetçe, onlara sahip çıktığımız müddetçe Allah'ta bizim rızkımıza bereket, şehrimize bereket ihsan edecektir diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle Aksaray'da fakir, aç, kimsesiz insan kalmayacak. Bir şehir fakir fukarasına, garip gurabasına sahip çıkıyorsa, onları doyuruyorsa, onların duasını alıyorsa bu bereket Aksarayımıza da bütün Türkiyemize de yeter diye düşünüyorum" dedi.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir"

Kardeş Aile Projesine ilk adımı atarak 300 yardıma muhtaç aileyi himayesi altına alarak kardeş aile yapan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ise, "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyen ecdadımızın işte böyle bir valisi şehrimize gelerek hakikaten 1059 tane yardıma muhtaç aileyi tespit etmişler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnsanlarımız orada zor durumda yaşarken bizim de rahat bir ortamda hayatımızı devam ettirmemiz, tabi muhakkak ama onları da gözetip kollamamız lazım. Sayın Valimizin himayelerinde Aksarayımızda yoksul aile kalmayacak. Ulaşılamayan kimse kalmayacak açıkçası. Ben kendilerine başlatmış oldukları bu farkındalık projesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın valimle birlikte şehrimize çok büyük projeler kazandıracağız. Ama bu sosyal proje çok önemli bir proje" ifadelerini kullandı.

Vali Aydoğdu: 'Aksaray'da fakir, aç ve kimsesiz insan kalmayacak'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada 3. Sayfa
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Abdulkadir Bitigen'in son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı Spor
Abdulkadir Bitigen'in son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu Politika
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi Politika
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim? Güncel
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
İngili efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
İngili efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Serdar Gürler
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Vali Aydoğdu: "Aksaray'da fakir, aç ve kimsesiz insan kalmayacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 13:26:40. #1.15#
title