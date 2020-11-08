Vali Atay yangın çıkan hastanede incelemelerde bulundu
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Vali Atay yangın çıkan hastanede incelemelerde bulundu

08.11.2020 13:32 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:36
Vali Atay yangın çıkan hastanede incelemelerde bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet, sabah saatlerinde Devlet Hastanesinde çıkan yangından sonra incelemelerde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet, sabah saatlerinde Devlet Hastanesinde çıkan yangından sonra incelemelerde bulundu. Vali Atay, arızanın biran önce giderilmesi talimatını verdi.

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde ki Atatürk Devlet Hastanesi'nin kapalı otoparkında bulunan jeneratör odasının elektrik panosunda sabah erken saatlerde yangın çıktı. Kısa sürede kontrol atlına alınan ve söndürülen yangın ile ilgili Vali Cevdet Atay'da hastaneye gitti. Yangın ile ilgili olarak İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman'dan hastane ile ilgili olarak da Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden de bilgiler alan Atay, gerekli uyarılarda bulunup, arızanın biran önce giderilmesi talimatını verdi. - DÜZCE

Vali Atay yangın çıkan hastanede incelemelerde bulundu
Vali Atay yangın çıkan hastanede incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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