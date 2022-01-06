Vali Atay, özel öğrencilerle sebze topladı - Haberler
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Vali Atay, özel öğrencilerle sebze topladı

Vali Atay, özel öğrencilerle sebze topladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Özel öğrencilerin eğitim gördüğü uygulama okulunu ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay, hobi bahçesinde sebze topladı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Özel öğrencilerin eğitim gördüğü uygulama okulunu ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay, hobi bahçesinde sebze topladı.

Okul ziyaretlerini sürdüren Vali Cevdet Atay, bu kapsamda Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi. Özel bireyler ile vakit geçiren Vali Atay, onların eğitim aldığı el becerileri atölyesini, uygulama evini ve tarım teknoloji atölyelerini inceledi. Öğrencilerin yaptığı uygulamalara eşlik eden Atay, birlikte hobi bahçesinde sebze toplama etkinliği de gerçekleştirdi. - DÜZCE

Vali Atay, özel öğrencilerle sebze topladı

Vali Atay, özel öğrencilerle sebze topladı

Vali Atay, özel öğrencilerle sebze topladı

Vali Atay, özel öğrencilerle sebze topladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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