Vali Atay, kurban vekaletini Diyanet Vakfına yaptı
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Vali Atay, kurban vekaletini Diyanet Vakfına yaptı

Vali Atay, kurban vekaletini Diyanet Vakfına yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı. Atay'a kurban vekalet belgesini İl Müftüsü Rüstem Can teslim etti.

Düzce'de de kurbanını vekaleten kesmek veya bağışlamak isteyenler, ilgili kurumlara başvurularını yapmaya başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay da vekaletle kurban kesimi organizasyonuna destek olmak amacıyla kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Atay'a kurban vekalet belgesini İl Müftüsü Rüstem Can takdim etti. - DÜZCE

Vali Atay, kurban vekaletini Diyanet Vakfına yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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