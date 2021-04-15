Vali Atay, elektrikli araçları inceledi
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Vali Atay, elektrikli araçları inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Atay, elektrikli araçları inceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde elektrik araç üretimi yapan Volta Motor'u ziyaret etti, elektrikli motosiklet ve bisikletleri inceledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde elektrik araç üretimi yapan Volta Motor'u ziyaret etti, elektrikli motosiklet ve bisikletleri inceledi.

Vali Cevdet Atay, üniversiteden mezun olduktan kısa bir süre sonra 2 ortak şeklinde ailelerinden aldıkları küçük destek ile başladıkları elektrikli motosiklet ve bisiklet üretiminde dünya markası olmayı başaran mühendislerin fabrikasını ziyaret etti.

Vali Atay, fabrikanın üretim alanlarında incelemelerde bulunurken fabrika sahiplerinden Mustafa İnci bilgiler verdi.

İnci, ikisi Türkiye, biri ise Çin'de olmak üzere kurdukları üç fabrikada günlük 1200 civarında yerli elektrikli motosiklet ve bisiklet üretimi yaptıklarını ve 400'ün üzerinde kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Vali Atay, gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Vali Atay, elektrikli araçları inceledi
Vali Atay, elektrikli araçları inceledi
Vali Atay, elektrikli araçları inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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