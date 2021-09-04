Vali Atay, Beyköy esnafı ile bir araya geldi
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Vali Atay, Beyköy esnafı ile bir araya geldi

Vali Atay, Beyköy esnafı ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Beyköy beldesinde kurulan pazaryerine giderek pazarcı esnafı ile bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Beyköy beldesinde kurulan pazaryerine giderek pazarcı esnafı ile bir araya geldi.

Düzce'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirmeye devam eden Vali Cevdet Atay'ın son ziyareti Beyköy beldesine oldu. Burada Belediye Başkanı Osman Kılıç ile bir araya gelen Vali Atay, daha sonra belde de kurulan pazaryerini ziyaret etti. Halk pazarında hem vatandaşlar ile hem de pazarcı esnafını ziyaret eden Vali Atay, Korona virüs salgını ile mücadelede maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda esnaflara bilgilendirmelerde bulundu. Düzce'nin mavi şehirler arasında olduğunu hatırlatan Vali Atay, sayının hızla ilerlemesi için vatandaşları aşılanmaya davet etti. - DÜZCE

Vali Atay, Beyköy esnafı ile bir araya geldi
Vali Atay, Beyköy esnafı ile bir araya geldi
Vali Atay, Beyköy esnafı ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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