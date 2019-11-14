Vali Arslantaş'tan çiftçilere ziyaret

14.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:00

Erzincan'da şeker pancarı hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Vali Ali Arslantaş, şeker pancarı hasadı yaptı.



Vali Ali Arslantaş, Erzincan merkeze bağlı Ulalar Beldesi'nde şeker pancarı hasadı yapan çiftçileri tarlalarında ziyaret etti. Traktörün üzerine binerek pancar hasadı yapan Vali Ali Arslantaş, bereketli olmasını diledi. Tarla sahibi Ersin Uludağ ile bir süre sohbet eden Vali Arslantaş, bu yıl ki hasadın verimli olup olmadığı hakkında bilgi alış verişinde bulundular.



Pancar üretimiyle ilgili bilgiler veren Vali Arslantaş, "Bu yıl, Erzincan, Sivas ve Gümüşhane illerine bağlı 71 köyde toplam bin 241 üretici ile sözleşme imzalanarak 32 bin 960 dekar alanda pancar ekimi yaptırıldı. 190 bin ton pancarın işlenerek, yaklaşık 27 bin ton kristal şeker, 6 bin 500 ton melas ve 45 bin ton yaş pancar posa üretimi hedefleniyor" dedi.



Şeker fabrikasının sorunsuz bir şekilde işlediğine de değinen Vali Arslantaş, bu sezon zaman zaman yaşanan tarımsal sulama sıkıntılarının önümüzdeki yıl yaşanmaması adına geniş katılımlı bir toplantı yapılarak kesin ve kalıcı çözümlerin aranacağına vurgu yaptı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA