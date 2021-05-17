Vali Arslantaş, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Arslantaş, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu

Vali Arslantaş, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Halk Plajı, Tabiat Parkı, Beyaz Adalar ve Orman Evi çevresinde incelemelerde bulunan Vali Arslantaş, yaklaşan sezon öncesi yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları yakından gören Vali Arslantaş, tamamı ahşap sökülebilir yapılardan oluşan, bölge insanı ve ziyaretçilerin günü birlik ihtiyaçları için yapılan alanları inceledi. Vali Arslantaş inceleme sonrasında yaptığı değerlendirmede çevre hassasiyeti gözetilerek, doğal yapıya uygun bir şekilde yapılan çalışmaların bölge halkına ve turizme hayırlı olmasını diledi.

Vali Arslantaş'ın inceleme ziyaretinde Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, Yeşilova Kaymakamı İsmail Alsancak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav da yer aldı.

(Cemal Turan Kaya/ İHA)

Vali Arslantaş, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu
Vali Arslantaş, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu
Vali Arslantaş, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu
Vali Arslantaş, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu
Vali Arslantaş, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu
Vali Arslantaş, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)
Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Beren Saat Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Arslantaş, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 23:36:31. #1.15#

title