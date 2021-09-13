Vali Arslantaş öğrencilere başarılar diledi

BURDUR - Burdur Valisi Ali Arslantaş, ziyaret ettiği Özboyacı İlkokulunda öğrencilere başarılar diledi.

Burdur'da 258 okulda 42 bin 300 öğrenci 1 hafta önce ders başı yaptı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder, Milletvekili Mehmet Göker, Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Özboyacı İlkokulunu ziyaret etti. Vali Aslantaş ve beraberindekiler ziyarette öğrencilere başarılar diledi. Sınıfta öğrencilere seslenen Burdur Valisi Ali Arslantaş, "2021-2022 öğretim yılında 258 okulda 42 bin 300 öğrenici eğitime başladı. 3 bin 600 öğretmen 1 buçuk yıl kesintiye uğrayan eğitimde bu yıl kesintisiz eğitime geçmeyi hedefliyoruz. Öğretmenlerimiz aşılanma konusunda yüzde 90 geçti. 6 okulda güçlendirme, 4 okulda iki öğretim, 3 köyde de birleştirilmiş sınıflarla eğitme devam ediliyor. Ben sizlere bugün başladığınız eğitim hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.