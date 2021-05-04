Vali Arslantaş, bulunan Kerim Can'ın ailesinin mutluluğunu paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Vali Arslantaş, bulunan Kerim Can'ın ailesinin mutluluğunu paylaştı

Vali Arslantaş, bulunan Kerim Can'ın ailesinin mutluluğunu paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vali Arslantaş, bulunan Kerim Can'ın ailesinin mutluluğunu paylaştı Burdur Valisi Ali Arslantaş, 10 yaşındaki Kerim Can Güney'in bulunmasının ardından Altınyayla İlçesi'ne giderek çocuklarına kavuşan ailenin mutluluğunu paylaştı.

Vali Arslantaş, bulunan Kerim Can'ın ailesinin mutluluğunu paylaştı

BURDUR - Burdur Valisi Ali Arslantaş, 10 yaşındaki Kerim Can Güney'in bulunmasının ardından Altınyayla İlçesi'ne giderek çocuklarına kavuşan ailenin mutluluğunu paylaştı. Arama çalışmalarına katılan ekiplerin temsilcileriyle bir araya gelerek, gösterdikleri gayret dolayısıyla teşekkür etti.

2 Mayıs Pazar Günü Altınyayla İlçesine bağlı Asmabağ Köyü'nde ailesi ile birlikte gittiği tarlada kaybolan 10 yaşındaki Kerim Can Güney, arama çalışmaları sonunda, kaybolduğu yere kuş uçuşu 5 km mesafede, 46 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Arama çalışmalarının başlandığı ilk andan itibaren yürütülen çalışmaları yakından takip eden Vali Arslantaş, bizzat bölgeye giderek çocuğun ailesine moral vermiş, arama çalışmaları ile ilgili yerinde bilgi almıştı. Kerim Can Güney'in bulunmasının ardından, Altınyayla'ya giden Vali Arslantaş, Kaymakamlıkta çocuğun babası ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti, mutluluğunu paylaştı. Genel Sağlık durumu iyi olan, tedbir amaçlı olarak Gölhisar Devlet Hastanesinde gözetim altında tutulan Kerim Can'ın, ilk andan itibaren bulunacağına olan inancını kaybetmedikleri belirten Vali Arslantaş, aralıksız bir şekilde yürütülen arama çalışmalarına katılan personellere ve destek veren bütün vatandaşlara teşekkür etti. Yakın ilgi alakası dolayısıyla Vali Arslantaş'a teşekkür eden Çocuğun babası Adem Güney de arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

Vali Arslantaş, bulunan Kerim Can'ın ailesinin mutluluğunu paylaştı
Vali Arslantaş, bulunan Kerim Can'ın ailesinin mutluluğunu paylaştı
Vali Arslantaş, bulunan Kerim Can'ın ailesinin mutluluğunu paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu
10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu
Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme
Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Feyza Aktan Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Diego Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vali Arslantaş, bulunan Kerim Can'ın ailesinin mutluluğunu paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 18:34:34. #1.16#

title